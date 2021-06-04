2021/06/04 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وتجاوز سعر برميل مزيج "برنت" مستوى 72 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ أيار 2019.ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد صعد مزيج "برنت" لفترة وجيزة فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، لكنه عاد وانخفض دون هذا المستوى، وبحلول الساعة 17:24 بتوقيت موسكو، جرى تداول المزيج عند 71.76 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 0.63% عن سعر التسوية السابق".بينما ارتفع برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.77% إلى 69.34 دولارا للبرميل".المصدر: rt

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر برميل "برنت" يتجاوز مستوى 72 دولارا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر برميل "برنت" يتجاوز مستوى 72 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).