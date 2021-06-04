“برنت” يتجاوز مستوى 72 دولارا لأول مرة منذ ايار 2019

2021/06/04 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وتجاوز سعر برميل مزيج “برنت” مستوى 72 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2019.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد صعد مزيج “برنت” لفترة وجيزة فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، لكنه عاد وانخفض دون هذا المستوى، وبحلول الساعة 17:24 بتوقيت موسكو، جرى تداول المزيج عند 71.76 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.63% عن سعر التسوية السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول برميل “برنت” خلال تعاملات الجمعة 4 يونيو 2021:

بينما ارتفع برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77% إلى 69.34 دولار للبرميل.

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