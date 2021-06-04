"نظريات الحيتان".. ولغز انهيار العملات الرقمية

2021/06/04 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار البتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل حاد خلال الشهر الماضي، حيث خسر سوق العملات المشفرة مجتمعة حوالي تريليون دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

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