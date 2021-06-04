2021/06/04 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصيبت امرأة هندية تُدعى موكتيالا جيريجاما وتبلغ من العمر 60 عاما بفيروس كورونا المستجد ونُقلت إلى مستشفى فيجاياوادا الحكومي العام لتلقي العلاج.ووفق صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أبلغ الأطباء عائلة جيريجاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندية متوفاة بكورونا تعود إلى المنزل بعد أسبوعين على إحراق جثتها المركز الخبري الوطني.

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