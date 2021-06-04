2021/06/04 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشارت شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق “واتس آب” أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة تهم الكثيرين من المستخدمين.وفي مقابلة أجراها موقع WABetaInfo مع مدير “واتس آب”، ويل كاثكارات، ومؤسس “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “واتس آب” يحصل على ميزات انتظرها ملايين المستخدمين المركز الخبري الوطني.

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