احتراق أكثر من 175 مليون دينار داخل خيمة أحد النازحين في دهوك (صور)

2021/06/04 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، بان خيمة احد النازحين في مخيم بمحافظة دهوك احترقت وبداخلها أكثر من 175 مليون دينار.

وقال إن مبلغ 50 الف دولار و100 مليون دينار عراقي احترق في خيمة احد النازحين في مخيم شاريا بمحافظة دهوك.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق مخيم شاريا في المحافظة، فيما أكدت البدء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.وقال المتحدث باسم المديرية، بيوار عبد العزيز، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها (بغداد اليوم)، إن "الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة".وأضاف عبد العزيز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مؤكداً "البدء بالتحقيق لمعرفة اسباب الحريق".

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