سائرون يكشف اسباب “التجاوز التركي” على السيادة العراقية

2021/06/04 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الجمعة، ان التجاوز التركي المستمر على السيادة الوطنية وباشكال مختلفة، سببه “التهاون وضعف الرد الحكومي”، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة لاجراءات عاجلة لوقف […]

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