2021/06/04 | 18:39 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف خط نقل الكهرباء في نينوى جراء تعرضه لعمل تخريبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/04 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف خط نقل الكهرباء في نينوى جراء تعرضه لعمل تخريبي) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف خط نقل الكهرباء في نينوى جراء تعرضه لعمل تخريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).