تسجيل 4157 إصابة جديدة ووفاة 26 حالة بفيروس كورونا

2021/06/04 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة والبيئة أربعة الاف ومئة وسبع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل أربعة الاف ومئة وست وعشرين حالة شفاء في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيل ست وعشرين حالة وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات الى ستة عشر الفا وأربع مئة وثمان وثمانين حالة، في حين ارتفع العدد الكلي للإصابات الى مليون ومئتين وثمانية عشر الفا وخمس مئة واربع وعشرين إصابة في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة الى أن اجمالي عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفع الى ستمئة وسبع وثلاثين الفا وأربع مئة وخمسة وخمسين شخصا.

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