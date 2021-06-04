وزير الزراعة: توقيع اتفاق وورقة تفاهم مع الإقليم للسيطرة على المنافذ

2021/06/04 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان بشأن جميع مشكلات السنوات السابقة، فيما أكد أن موازنة العام الحالي 2021، تعد من أقل الموازنات دعماً للقطاع الزراعي.وقال الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "العراق وصل بالاكتفاء الذاتي من السلة الغذائية إلى 12 مادة منها الطماطم والخيار والباذنجان واللوبياء وغيرها".وأضاف الوزير: "بعد زيارتنا الى اقليم كردستان وضعنا روزنامة زراعية حديثة للاتفاق مع الإقليم لتداول المحاصيل الزراعية من الشمال الى الجنوب وحسب مواسم الانتاج".وأوضح، أن "الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية من البيض واللحم يتحقق بالاتفاق مع الإقليم، لأن انتاج كردستان يشكل 30 ‎%‎ من انتاج العراق".وأكد، أن "الاتفاق حصل وتم توقيع ورقة تفاهم للسيطرة على المنافذ الحدودية وتسلم المنتجات من الإقليم بعد ضبط الحدود، وتم منح الموافقة على استيراد المواد العلفية من الإقليم وهو انجاز يتحقق للمرة الاولى، وكذلك تم الاتفاق على كثير من المسائل، وتم وضع نقاط اتصال بين الاقليم والمركز، والاتفاق على جميع المشاكل خلال السنوات السابقة".وبشأن المعوقات التي تواجه عمل الوزارة، أوضح الخفاجي، أن "المعوقات التي تعيق عمل وزارة الزراعة هي الموازنة، ومنها عدم تسديد مستحقات الفلاحين من الحنطة والشعير والشلب، وكذلك عدم دعم الوزارة بالمدخلات من أسمدة اليوريو"، مؤكداً أن "الموازنة من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وهي أقل السنوات دعماً للقطاع الزراعي".

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