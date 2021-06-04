حصيلة نوعية لعمليات الجيش العراقي في خمسة أيام

2021/06/04 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، حصيلة نوعية لعمليات الجيش العراقي خلال خمسة أيام.

وقال رسول في بيان صحفي إن “حصيلة العمليات العسكرية لأبطال الجيش العراقي، للفترة من 29 آيار ولغاية 4 حزيران 2021، كانت كالأتي: القاء القبض على 178 مطلوباً، بينهم 5 متسللين من الحدود السورية، و قتل ارهابيان، بالإضافة إلى معالجة 134عبوة ناسفة، وإحباط 32 عملية تهريب”.

وأشار إلى “ضبط مايلي 31 وكراً و مخبأ، و 29 كدس، و 50 كغم من مادة C4”.

وتنفذ القوات العراقية بشتى أصنافها عمليات عسكرية تكاد تكون بصورة شبه يومية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.

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