تفجير يستهدف خط نقل الطاقة الكهربائية في محافظة عراقية (صور)

2021/06/04 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، توقف خط نقل الطاقة ( شرق الموصل- سد الموصل) 400 ك.ف، عن الخدمة نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي في محافظة نينوى .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (4 حزيران 2021)، انه "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية (شرق الموصل- سد الموصل) جهد 400 ك.ف، الى عمل تخريبي، وذلك من خلال تفجير عبوة ناسفة أسفل البرج المرقم (30)، ما ادى الى تضرره، وخروجه عن الخدمة"، موضحة الانفجار "أثر على ساعات تجهيز محافظة نينوى بالطاقة الكهربائية".

وأضافت، انه "وعلى الفور وبمتابعة مباشرة من مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية المهندس خالد غزاي عطية، شرعت الملاكات الهندسية والفنية والفرق الساندة لها من فرق صيانة الخطوط في شبكة نقل كهرباء نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان الحادث، وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الابراج المتضررة واعمار ما تدمر، واعمال تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام".

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