اعتقال مروجي مخدرات بحوزتهم 300 حبة في 'شارع ابي نؤاس'

2021/06/04 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القبض على 3 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة شارع ابي نؤاس وسط بغداد".

وأشارت إلى "ضبط بحوزتهم 300 حبة مخدرة، وانبوبة تعاطي زجاجية عدد3، بالاضافة الى مشروبات كحولية مختلفة عدد38"، مبينة أنه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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