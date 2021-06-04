"قائمة المستبعدين ليست نهائية".. مفوضية الانتخابات: 5 جهات تدقق أسماء المرشحين

2021/06/04 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الجمعة، استمرار التدقيق بأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما كشفت عن الجهات التي تدقق الأسماء.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ (بغداد اليوم)، ان "عملية تدقيق أسماء المرشحين من قبل (هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، الادلة الجنائية، التربية، التعليم)، مازالت مستمرة، ولم تتوقف، والعمل يجري وفق السياقات القانونية والتوقيتات الزمنية".وبينت الغلاي، ان "قائمة المرشحين المستبعدين التي صدرت قبل أيام هي ليست نهائية، فالتدقيق مستمر، وربما الأيام المقبلة، سوف تشهد استبعاد مرشحين جدد، وهذا الأمر متروك للجهات التي تحقق بالأسماء، كما يحق لأي مرشح تم استبعاد الطعن بالقرار لدى الجهات القضائية المختصة، ويبقى الحكم النهائي بيد القضاء".

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