الهيئة تكشف سبب حريق مستشفى الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء

2021/06/04 | 19:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أخمدت فرق الدفاع المدني، الجمعة، حريقًا اندلع في مستشفى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ "الترا عراق"، 4 حزيران/يونيو، إنّ "الحريق اندلع في كرفانات تابعة لمستشفى تديره هيئة الحشد الشعبي".

وبيّن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ "الحريق لم يسفر يخلف ضحايا".

بدورها، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أنّ "الحريق طال كرفانًا سكنيًا قرب مستشفى أبو مهدي المهندس، وسط العاصمة"، مشيرًا إلى أنّ "الكرفان مخصص لسكن عمال الخدمة والصيانة".

وعزا البيان، الحريق إلى "ارتفاع درجة الحرارة لإحدى النقاط الكهربائية ما تسبب في اندلاع الحريق داخل الكرفان، حيث تم السيطرة عليه وإخماده بشكل فوري ولم ينتقل إلى نقطة أخرى".

وأوضح البيان، أنّ "العاملين كانوا خارج الكرفانات لتأدية أعمالهم اليومية لحظة وقوع الحريق".

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