الجبوري: مطار كركوك جاهز للافتتاح

2021/06/04 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- آمنة السلاميأكد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، اليوم الجمعة، أن مطار كركوك المدني جاهز للافتتاح، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإصدار توجيه إلى سلطة الطيران المدني بمنح الإذن لافتتاح المطار.وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع مطار كركوك المدني، يعد واحداً من المشاريع الحيوية وهو حلم مكونات كركوك وهدفهم منذ عقود"، مؤكداً أن "مشروع المطار جاهز حالياً للحصول على إذن سلطة الطيران المدني".ولفت إلى أن "المطار يضم مدرجين صب وإسفلت، وأجهزة رادارات ومراقبة ليلية، وانارة ومجسات ومكاتب للدوائر والمؤسسات الاتحادية وسلطة الجمارك، ومراكز صحية وأمنية ودفاع مدني، إضافة إلى جناح خاص للحج والعمرة، وطرق وخدمات وخطوط للكهرباء وبوابات تم إنجازها جميعاً، فضلاً عن الأجهزة الخاصة بتسهيل المغادرة والعودة، وصالات (VIP)، والسوق الحرة".وأشار إلى أن "المطار يقدم خدمة لقرابة 4 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليون وستمائة ألف نسمة هم سكان محافظة كركوك بأقضيتها ونواحيها وقراها، وأيضاً يقدم خدمات لسكان محافظة ديالى والأقضية التابعة لها ونواحيها، فضلاً عن سكان صلاح الدين بأقضيتها ونواحيها، اضافة إلى المناطق المحاذية والمناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى"، مبيناً أن "كركوك تقع على مفترق هذه الطرق".وبين، أن "مشروع المطار هو حلم لجميع مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان والكلدانيين والآشوريين"، لافتاً إلى أن "المطار سيسهم بشكل كبير في انتقال كركوك الى المحيط الإقليمي والدولي، اضافة إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين للمجيء الى كركوك".وأكد محافظ كركوك، أن "افتتاح المطار بحاجة الى إذن سلطة الطيران رغم وجود بعض الملاحظات البسيطة التي سيتم إنجازها قريباً"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى "توجيه سلطة الطيران المدني والعمل على الإسراع في استحصال الموافقة على منح الإذن لافتتاح المطار".وختم قائلاً، إن "افتتاح المطار سيكون خبراً مفرحاً وسعيداً لجميع أهالي كركوك، وعاملاً لتعزيز سلطة الدولة وقدرتها ومكانتها، وأيضا سيخدم جميع المكونات، وفي نفس الوقت سيكون واحداً من أهم المنجزات الحكومية برئاسة مصطفى الكاظمي".

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