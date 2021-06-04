2021/06/04 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين يتاجران بالآثار وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، انه ” وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية ، من القاء القبض على متهمين بحوزتهما قطعة اثرية قديمة ومسدس نوع ستار 9 ملم” ، مشيرة الى ان “العملية تمت بناءً على معلومات مؤكدة بنقطة تواجدهما التي تم نصب كمين لهما في منطقة الكرادة ب‍بغداد والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود”.

واضافت انه ” تم تسليمهما مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية اصولياً” .

التالي

منذ 44 دقيقة

حريق في مخزن بسبب عطب “گيبل” كهربائي جنوبي بغداد (صور)

منذ ساعة واحدة

حصيلة نوعية لعمليات الجيش العراقي في خمسة أيام

منذ 6 ساعات

اتلاف مواد غش تجاري في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

منذ 7 ساعات

اعتقال أكثر من ألف شخص بتهم مختلفة خلال ستة أيام

منذ 10 ساعات

إجرام بغداد تلقي القبض على عدة مطلوبين بقضايا جنائية

منذ 22 ساعة

مقتل وإصابة 16 شخصاً بانفجار اسطوانة غاز شمالي بغداد

منذ يوم واحد

عمليات الانبار تعلن العثور على كدس عتاد في واجب مشترك بالمحافظة

منذ يوم واحد

ميسان..



القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات

منذ يوم واحد

وزير الداخلية: لم ولن تتخلى عن شريحة الشهداء والجرحى

منذ يوم واحد

بلاسخارت: العراق مقبل على إنتخابات مبكرة تتطلب استقراراً امنياً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين يتاجران بالآثار وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين يتاجران بالآثار وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).