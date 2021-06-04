مقتل شابة عربية إثر سقوطها من أحد أبراج الشارقة في الامارات

2021/06/04 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شرطة إمارة الشارقة أنها تحقق في مقتل شابة عربية سقطت من أحد الأبراج السكنية المطلة على كورنيش الخان مساء الخميس.

وقالت غرفة عمليات شرطة الشارقة إنها تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة التاسعة مساء، حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات الأمن وفرق الإسعاف التي قامت بمحاولة إنقاذ الفتاة ونقلها إلى المستشفى ولكن تبين أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات.

وبينت الشرطة أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة بالإمارة لاستكمال تحقيقها والوقوف على أسباب الحادث.

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