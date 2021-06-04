الصحة العالمية: 75% من لقاحات كورونا ذهبت لـ10 دول بينها الصين وأمريكا والهند

2021/06/04 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر بروس الوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومنسق عمل مسرع الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا، أن المنظمة الدولية تسابق الزمن لتطعيم حوالي 250 مليون شخص إضافي بنهاية سبتمبر المقبل.وقال بروس الوارد، في تصريحات صحفية، …

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