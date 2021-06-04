2021/06/04 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوقفت الشرطة الفرنسية مهاجرا صربيا، للتحقيق معه بتهمة إخفاء جثة والدته المتوفاة منذ سبعة أعوام، حتى لا ينقطع حصوله على معاشها التقاعدي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب المعاش التقاعدي..



رجل في فرنسا يحتفظ بجثة والدته منذ 7 اعوام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب المعاش التقاعدي.. رجل في فرنسا يحتفظ بجثة والدته منذ 7 اعوام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب المعاش التقاعدي.. رجل في فرنسا يحتفظ بجثة والدته منذ 7 اعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).