معالجة رمانة يدوية استهدفت 'منزل مواطن' شرقي بغداد

2021/06/04 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن معالجة رمانة يدوية استهدفت منزل مواطن شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب تم رميه على دار احد المواطنين في منطقة حي البساتين ضمن منطقة الشعب في بغداد، تم على الفور توجه المفرزة إلى المنطقة المقصودة".

وأشار البيان، إلبى أنه "تبين انه رمانة يدوية تم معالجتها وحسب الاجراءات القياسية".

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