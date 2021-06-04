الحكيم يدعو الى جعل كركوك عاصمة التنوع العراقي ومركزا للحوار الوطني

2021/06/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم الى جعل كركوك عاصمة التنوع العراقي وانشاء مركز للحوار الوطني بما يعزز النظام الديمقراطي في العراق ويسهم في تقوية الدولة.

وشدد الحكيم خلال لقاءات عدة عقدها في كركوك على ضرورة تشريع قانون لجعل المحافظة عاصمة التنوع العراقي وتشكيل مركز خاص للحوار الفكري والانساني يكون مقره كركوك لتكون حاضنة للحوار العراقي فكريا ودينيا وسياسيا مشيرا الى أن اجراء الانتخابات امر مهم لأنها سترسم مرحلة انطلاق العراق نحو الاستقرار.

وأضاف الحكيم أن من حق التركمان او الاكراد او العرب وغيرهم ان يمارسوا حقوقهم وثقافاتهم وتنوعهم ولغاتهم واعرافهم شرط ان يكون تحت خيمة وعلم العراق.

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