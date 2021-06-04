يحيى رسول يكشف حصيلة عمليات الجيش العراقي في 5 أيام

2021/06/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطقُ باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، حصيلة ً نوعية لعملياتِ الجيش العراقي خلال خمسة أيام.

وقال رسول في بيان، إن حصيلة َ العمليات العسكرية لأبطال ِ الجيش العراقي، للفترة من التاسع والعشرين من أيار الماضي ولغايةِ الرابع من حزيران الحالي تمثلت بإلقاءِ القبض على مئةٍ وثمانيةٍ وسبعين مطلوباً، بينهم خمسة ُ متسللين من الحدود السورية، وقتل ِ إرهابيين ِ اثنين، اضافة إلى معالجةِ مئةٍ وأربع ٍ وثلاثين عبوة ً ناسفة، وإحباطِ اثنتين وثلاثين عملية َ تهريب، وأشار إلى ضبطِ واحدٍ وثلاثين وكرا ومخبئاً وتسعةٍ وعشرين كدسَ عتادٍ وخمسين كيلو غراما من مادة السي فور.

هذا، وقال رسول إن القواتِ العراقية بشتى صنوفها تنفذ عملياتٍ عسكرية تكاد تكون بصورةٍ شبهِ يومية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مناطقَ متفرقة من البلاد.

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