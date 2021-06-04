الدفاع المدني: إخماد حريق داخل منزل يستخدم كمخزن للمطيبات الغذائية جنوبي العاصمة

2021/06/04 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخمادَ حريق ٍ في أحدِ المخازن الغذائية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ٍ أن فرقها سيطرت على حادثِ حريق ٍ اندلع داخل منزل ٍ يُستخدم كمخزن ٍ للأصباغ والمطيبات الغذائية وكمياتٍ كبيرة من الأواني البلاستيكية في منطقةِ الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف البيان، أن الفرقَ طوقت وعزلت النيران َ وأبعدت خطرَ الحريق عن الدُور السكنية المجاورة لموقع الحادث، لافتا الى أن الحريقَ انتهى دون تسجيل إصاباتٍ أو خسائرَ بشرية مع تحجيم أضراره المادية.

هذا، وأشار بيان ُ الدفاع المدني إلى أن سببَ الحادث كان نتيجة َ عطبِ “كيبل” كهربائي مار ٍ فوق حديقةِ الدار المحترقة ما أدى الى حدوث الحريق.

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