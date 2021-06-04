أنقرة: غارات جوية داخل الأراضي العراقية قتلت عناصر من حزب العمال

2021/06/04 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن مقاتلاتها قتلت 3 من عناصر حزب العمال بغارة على معاقلهم داخل الأراضي العراقية.

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وأكدت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية التركية وتابعه "ناس"، (4 حزيران 2021)، "استمرار القوات الجوية التركية بضرب الأهداف شمالي العراق".

وأشارت إلى أن "القوات الجوية تمكنت من قتل 3 من عناصر "بي كا كا"، بعد رصدهم في منطقتي "الزاب" و"آفاشين".

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