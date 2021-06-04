حريق يلتهم مخيمات النازحين في مخيم ( شاريا ) في محافظة دهوك .

2021/06/04 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، ان حريق ضخما التهم مخيمات النازحين في مخيم (شاريا )في محافظة دهوك من ابناء المكون الايزيدي.

وقال الغراوي في بيان صحفي، ان “حوالي (٤٠٠) خيمة احترقت بالكامل، كما ادى الحريق الى خسائر مادية كبيرة بين النازحين دون ان تسجل اي خسائر بشرية”.

واضاف الغراوي، انه “منذ اندلاع الحريق في المخيم استنفرت كافة الجهود المحلية لحكومة محافظة دهوك من فرق الدفاع المدني ومديرية الصحة ومكتب شؤون اللاجئين (jcc) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،من اجل السيطرة على الحريق واغاثة النازحين وشرعت وزارة الهجرة والمهجرين بتسير قوافل المساعدات الغذائية والصحية الى مخيم شارية والمباشرة بنصب الخيام عوضا الى التي التهمتها نيران الحريق.

واكد اننا “نحمل الحكومة بقاء النازحين في المخيمات لغاية هذه اللحظة وندعو وزارة الهجرة الى غلق كافة المخيمات وتامين متطلبات العودة الطوعية للنازحين وانهاء معاناتهم الانسانية في هذه المخيمات”.

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