بعد تغيير كوادر المفوضية.. التحالف العربي في كركوك يتوعد بموقف حاسم

2021/06/04 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال التحالف العربي في كركوك، الجمعة، ان التنقلات الادارية الاخيرة في مكتب انتخابات المحافظة تثير الشك والريبة، مشيرا إلى انه سيتخذ موقفا واسعا لرفضها.

وذكر المتحدث باسم التحالف، حاتم الطائي، في تصريح لـNRT اليوم، (4 حزيران 2021)، انه "سبق وان قدم المكون العربي عبر التحالف العربي في كركوك، عدة شكاوى حول سياسة المفوضية وادارتها وطريقة ادائها في محافظة كركوك, وكان لدينا ملاحظات على الكثير من الموظفين المتهمين بعمليات التلاعب باصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة".

وأضاف الطائي، ان "التغييرات الاخيرة في مكتب انتخابات كركوك تمثلت بزج قسم كبير من الموظفين المتهمين بعقوبات ادارية واخرى قضائية في مناصب حساسة داخل المكتب".

وتابع، انه "مع العلم ان مجلس المفوضين الحالي لديه تعليمات تنص على من لديه عقوبة ادارية او قضائية لا يمكنه ان يستلم منصبا اداريا حساسا في مكتب كركوك, ومع كل هذا تم اسناد المناصب لهم".

وأوضح، ان "مثل هذه التنقلات الادارية تثير الشك والريبة لدينا، بان هناك مشروعا لاعادة تجربة انتخابات 2018، وعملية التزوير والتلاعب بالاصوات التي حصلت في محافظة كركوك".

وأكد الطائي، انه "سيكون لدينا موقفا واسعا سواء كان شعبيا او سياسيا لرفض هذه التغييرات، والعمل على اسناد هذه المناصب للكفاءات والنخب النزيهة من كافة المكونات، من العرب والكورد والتركمان، وابعاد كل الاشخاص الذين يوجد حول ادائهم علامات استفهام او قضايا او ملفات فساد في هذا الموضوع".

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