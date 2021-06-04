اسعار النفط تقفز لاعلى مستوى لها منذ عامين

2021/06/04 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار النفط، الجمعة، ارتفاعا جديدا لتصل الى أعلى مستوياتها في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

وزاد خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.56% إلى 71.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:30 مساء بتوقيت بغداد.



وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أيار 2019.



وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 76سنتا أو 1.11% إلى 69.52 دولارا للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها.



وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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