محافظ النجف يوجه بايقاف عمليات الدفن في شوارع “المقبرة القديمة”

2021/06/04 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، الجهات المعنية بايقاف عمليات الدفن والتسوية في شوارع المقبرة القديمة وإحالة المقصرين الى التحقيق. وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن […]

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