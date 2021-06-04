2021/06/04 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في سوق الرضوي بمدينة الصدر شرق بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في سوق الرضوي بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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