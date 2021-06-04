الفتح: الامام الخميني كان فيلسوفا وقائدا ومرجعا عظيما

2021/06/04 | 21:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الناطق باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، ان الامام الخميني قائدا حكيما وفقيها مجددا.وقال الاسدي ، في تغريدة “تمر علينا ذكرى العروج الملكوت للامام الخميني رضوان الله عليه، لقد كان فيلسوفا عميقا وفقيها مجددا ومرجعا عظيما وقائدا حكيما استطاع ان يصل بثقته بالله والجماهير الى الانتصار باعظم ثورة وتأسيس الجمهورية الاسلامية […]

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