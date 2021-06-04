بعد سنوات من المعاناة.. أزمة مواد البناء تنتهي في مناطق جنوبي بغداد

2021/06/04 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتهت أزمة مواد البناء في مناطق جنوبي العاصمة بغداد، الجمعة، 04 حزيران، 2021، عقب سماح القوات الأمنية، للمواطنين وأصحاب "السكلات" بإدخال موادهم، بشكل طبيعي.وقال مصدر في قيادة عمليات بغداد، الفرقة (17) لـ (بغداد اليوم) إن "أهالي مناطق عرب جبور، والبوعيثة، وهورجب كانوا يعانون خلال السنوات الماضية من عدم السماح لهم في إدخال مواد البناء بسبب طبيعة المنطقة الزراعية، حيث حصل فيها تقطيع للأراضي وتحويلها إلى سكنية من قبل أصحابها دون موافقة الحكومة".وأضاف، أن "اهالي المنطقة نظموا عدة احتجاجات في الفترة الماضية للمطالبة بإدخال مواد البناء وإنهاء معاناتهم"، مشيراً إلى "تقديمهم طلباً لوزير الدفاع وقائد عمليات بغداد بشأن ذلك".وتابع أنه "حصلت اليوم الموافقة وتم السماح بإدخال المواد بعد معاناة اهالي تلك المناطق ولجوئهم إلى الوساطات والطرق غير الشرعية في عملية إدخال المواد".

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