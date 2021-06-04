طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في سامراء

2021/06/04 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن تدمير مضافة تابعة لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكن أبطال طيران الجيش، من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

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