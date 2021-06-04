العتبة الكاظمية تدلي بأول تعليق بعد تفجير الأمس

2021/06/04 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت الامانة العامة للعتبة الكاظمية، الجمعة، على حادث الانفجار الذي شهدته مدينة الكاظمية في بغداد.

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وأكدت العتبة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 حزيران 2021)، على "الجهات الامنية المعنية كافة بوجوب اتخاذهم كل الاجراءات الامنية المشددة اللازمة لبسط الامن وحماية ارواح الاهالي والزائرين الوافدين والكشف عن ملابسات هذا الحادث الأليم لابناء الشعب العراقي العزيز".

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