2021/06/04 | 21:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن حزنها جراء الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا للنازحين الايزيديين اليوم الحمعة.

وقالت المفوضية في بيان تلقى PUKmedia، نسخة منها إنها تشعر "بالحزن جراء الحريق الذي شب في مخيم الشريعة للنازحين في دهوك ونتج عنه حرق 400 خيمة".

وأضافت انها تعمل "مع السلطات وكافة الشركاء لتحديد الاحتياجات وانسب طرق الاستجابة للعائلات المتضررة"، مشيرة الى انها ستستمر "بالعمل مع السلطات وسكان المخيم من اجل ايجاد طرق لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل".

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية اللاجئين: نعمل لمنع تكرار حرائق المخيمات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية اللاجئين: نعمل لمنع تكرار حرائق المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).