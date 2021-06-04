نائب يكشف لـNRT عن اهم محاور استضافة وزير المالية

2021/06/04 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان استضافة وزير المالية، علي علاوي، سيكون محورها حول قضية المشمولين بقرار 315 ومعالجتها في الموازنة.

وذكر عضو اللجنة، أحمد حمه رشيد، في تصريح لـNRT اليوم، (4 حزيران 2021)، ان "الحكومة لم تخصص المبالغ الكافية للاعداد المدرجة ضمن قرار 315، والذي يشمل الشرائح المتعددة، عقود، استحداثات جديدة، إعادة المفصولين السياسيين، المفسوخة عقودهم".

وأضاف رشيد، "لذلك ارتأت اللجنة المالية ان تفاتح الحكومة في سبيل ايجاد حل لهذه القضية لكنها لم تستجب، وتمت المصادقة على الموازنة، وحاليا لا يمكن زيادة تخصيصات مالية فيها، ويرجح ان تكون الاستضافة تتمحور حول هذه القضية".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، انه في الأسبوع المقبل سيتم استضافة وزير المالية، علي علاوي، لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315.

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