آثار متروكة للعب الأطفال في صلاح الدين | تقرير

2021/06/04 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

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آثار متروكة للأطفال في صلاح الدينمن الآثار المهددة بالاندثار نتيجةَ الظروفِ الطبيعـيةِ وتركِها وإهمالِها، آثارِ الجبارِ في قرية المسحّك شمال محافظةِ صلاحِ الدين، اهالي المنطقة دعـوا إلى إيلائها اهتماماً يساعدُ على الحفاظ عليها وإعادة الحركة السياحية التي كانت تستقطِبُهاتقرير – فراس الحسني

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