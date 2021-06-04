امريكا تحوّل فائض لقاحات كورونا للعراق وعدة دول اخرى

2021/06/04 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لكورونا على عدة دول بينها العراق.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن “خطة البيت […]

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