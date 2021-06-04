2021/06/04 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الاخباري الوطني صدم مذيع في ”بي بي سي“ المشاهدين بظهوره وهو يرتدي ”الشورت“، وحذاءً رياضيًا أثناء تقديمه النشرة الإخبارية.وظهر المذيع البريطاني شون لي، أثناء تقديمه النشرة الإخبارية وهو يرتدي بذلة رسمية، وربطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مذيع في “بي بي سي” يقدم نشرة الأخبار بـ”الشورت” المركز الخبري الوطني.

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