أنقرة ترد على بيان بغداد وأربيل بشأن عمليات

2021/06/04 | 21:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ردت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، على بيان رسميّ عراقي اتهم أنقرة بتنفيذ عمليات تجريف لغابات شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته السفارة التركية في بغداد، 4 حزيران/يونيو، إنّ "مزاعم قطع الأشجار تهدف إلى خلق صورة سلبية وإخفاء العمليات الناجحة لأبطال قواتنا المسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف سلام وأمن أمتنا النبيلة".

وتتهم الحكومة الاتحادية والمسؤولون في كردستان أنقرة بتنفيذ عمليات تجريف لغابات عراقية في منطقة بادينان الحدودية ضمن محافظة دهوك والمتاجرة بها في الداخل التركي، فيما تشير منظمات إلى أنّ عمليات التجريف تهدف إلى مد طريق بري للإمداد العسكري خاص بالقوات التركية المتوغلة في العراق.

واستنكر وزير الزراعة الاتحادي ونظيرته في حكومة إقليم كردستان، عبر بيان مشترك، إقدام القوات التركية على "قطع أشجار الغابات من داخل الأراضي العراقية" ونقلها إلى بلادها لـ "المتاجرة بها"، فيما وجها دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل والمساعدة في إيقاف "التصرفات غير المسؤولة".

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