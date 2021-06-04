الولايات المتحدة تخطط لتوزيع فائض لقاحات كورونا على عدد من الدول بينها العراق

2021/06/04 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لكورنا على عدة دول بينها العراق.

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وأكدت الوزارة، (4 حزيران 2021)، أن "خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتضمن مصر، والضفة الغربية وغزة بفلسطين، والأردن، والعراق، واليمن".

وكان بايدن أعلن في مارس الماضي، أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح لجميع الأميركيين".

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