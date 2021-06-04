2021/06/04 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كلف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الجهات المختصة لإغاثة النازحين المتضررين من مخيم “شاريا” في محافظة دهوك.وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “بارزاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الاقليم يكلف الجهات المختصة باغاثة المتضررين من حريق مخيم “شاريا” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاقليم يكلف الجهات المختصة باغاثة المتضررين من حريق مخيم “شاريا”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاقليم يكلف الجهات المختصة باغاثة المتضررين من حريق مخيم “شاريا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).