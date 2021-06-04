تدمير مضافة لداعش في سامراء

2021/06/04 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، تدمير مضافة لتنظيم داعش الارهابي في سامراء اليوم الجمعة.

وقال اللواء رسول في بيان لها ان طيران الجيش تمكن "من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

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