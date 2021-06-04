2021/06/04 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

128 مشاهدة

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، توصلها لاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية وتسلم المنتجات من الاقليم بعد ضبط الحدود، عادة موازنة العام الحالي 2021، الاقل دعما للقطاع الزراعي.

وقال وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، في تصريح صحفي، اليوم (4 حزيران 2021) إن "العراق وصل بالاكتفاء الذاتي من السلة الغذائية إلى 12 مادة منها الطماطم والخيار والباذنجان واللوبياء وغيرها".



وأضاف انه "بعد زيارتنا الى اقليم كوردستان وضعنا روزنامة زراعية حديثة للاتفاق مع الإقليم لتداول المحاصيل الزراعية من الشمال الى الجنوب وحسب مواسم الانتاج".

وأوضح، أن "الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية من البيض واللحم يتحقق بالاتفاق مع الإقليم، لأن انتاج كوردستان يشكل 30 ‎%‎ من انتاج العراق".

وأكد، أن "الاتفاق حصل وتم توقيع ورقة تفاهم للسيطرة على المنافذ الحدودية وتسلم المنتجات من الإقليم بعد ضبط الحدود، وتم منح الموافقة على استيراد المواد العلفية من الإقليم وهو انجاز يتحقق للمرة الاولى، وكذلك تم الاتفاق على كثير من المسائل، وتم وضع نقاط اتصال بين الاقليم والمركز، والاتفاق على جميع المشاكل خلال السنوات السابقة".

وبشأن المعوقات التي تواجه عمل الوزارة، أوضح الخفاجي، أن "المعوقات التي تعيق عمل وزارة الزراعة هي الموازنة، ومنها عدم تسديد مستحقات الفلاحين من الحنطة والشعير والشلب، وكذلك عدم دعم الوزارة بالمدخلات من أسمدة اليوريو"، مؤكدا أن "الموازنة من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وهي أقل السنوات دعماً للقطاع الزراعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتقدة حصة القطاع في الموازنة.. الزراعة تتوصل لاتفاقات مع اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتقدة حصة القطاع في الموازنة.. الزراعة تتوصل لاتفاقات مع اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).