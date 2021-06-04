2021/06/04 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فوزه على الميناء..الشرطة الى نصف نهائي بطولة كأس العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فوزه على الميناء.. الشرطة الى نصف نهائي بطولة كأس العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فوزه على الميناء.. الشرطة الى نصف نهائي بطولة كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).