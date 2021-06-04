ترامب يعلق على حظر حسابه في فيسبوك: اهانة للناخبين الذين صوتوا لي

2021/06/04 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن حظره لمدة عامين على موقع “فيسبوك” “يعد إهانة” للناخبين الذين صوتوا له، مجددا ادعاءه تعرض الانتخابات الرئاسية للتزوير عام 2020.وقال ترامب […]

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