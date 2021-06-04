الدفاع المدني تخمد حريق سوق الرضوي شرقي بغداد

2021/06/04 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حادث حريق اندلع داخل سوق الرضوي المشيد من الصفيح في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرقنا طوقت النيران التي اشتعلت داخل عدد من المحال التجارية تجاوز مخصصة لبيع المفروشات داخل السوق وأبعدت خطر الحريق عن المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم اضراره المادية.وطلبت الدفاع المدني، وفقا للبيان فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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