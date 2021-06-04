2021/06/04 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعراض غريبة ظهرت على مسؤولين أميركيين قرب البيت الأبيض، والتحقيقات مستمرة.مسؤولون أميركيون يشكون في أن تكون الواقعة على علاقة بمتلازمة هافانا التي عانى منها دبلوماسيون في سفارة واشنطن بكوبا.ما هي متلازمة هافانا؟ وهل هناك جهة تستهدف الدبلوماسيين الأميركيين؟

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