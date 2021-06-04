بعد 113 يوما في عرض البحر.. قارب لاجئين يرسو على جزيرة

2021/06/04 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول حقوقي الجمعة، أن قاربا يقل عشرات اللاجئين الروهينغا، كان قد أبحر في بحر أندامان في فبراير ثم تعطل محركه، رسا في جزيرة إندونيسية بعد 113 يوما في عرض البحر.

وأبحر القارب يوم 11 فبراير من كوكس بازار في بنغلاديش وعلى متنه 90 من اللاجئين الروهينغا، معظمهم من النساء والأطفال، قاصدا ماليزيا.

لكن محرك القارب تعطل بعد 4 أيام من إبحاره من كوكس بازار حيث يقيم مئات الآلاف من المسلمين الروهينغا في مخيمات للاجئين بعد فرارهم من ميانمار المجاورة.

وقال كريس ليوا مدير أراكان بروجيكت وهي منظمة ترصد أزمة الروهينغا “علمنا أن 81 لاجئا بخير، نزلوا في جزيرة إيدامان في أتشيه في إندونيسيا”.

وقال “هم ليسوا آمنين هناك إلى الآن.



نأمل ألا يتم طردهم”.

ومن بين التسعين الذين بدأوا الرحلة، وجد حرس الحدود الهندي ثمانية متوفين بعد أن وصلوا إلى القارب وأصلحوا محركه.

وأمدت السلطات الهندية اللاجئين بالطعام والمؤن الأخرى الضرورية لكنها رفضت نزولهم في الهند.



ورفضت بنغلاديش أيضا عودة باقي اللاجئين.

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