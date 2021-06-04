الشرطة يضرب موعداً مع الزوراء في نصف نهائي كأس العراق

2021/06/04 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل فريق الشرطة الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، بتغلبه على الميناء بنتيجة هدفين لهدف.

واقيمت المواجهة على ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات ربع نهائي البطولة اليوم الجمعة.

وسجل هدفي القيثارة كل من علي يوسف في الدقيقة 26 وفهد يوسف في الدقيقة 31.

بينما جاء هدف الميناء الوحيد عن طريق اللاعب سيف جاسم في الدقيقة 34.

وسيواجه الشرطة فريق الزوراء في نصف نهائي البطولة.

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