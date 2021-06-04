الشرطة يضرب موعداً مع الزوراء في نصف نهائي كأس العراق

تأهل فريق الشرطة الى دور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، بتغلبه على الميناء بنتيجة هدفين لهدف.
واقيمت المواجهة على ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات ربع نهائي البطولة اليوم الجمعة.
وسجل هدفي القيثارة كل من علي يوسف في الدقيقة 26 وفهد يوسف في الدقيقة 31.
بينما جاء هدف الميناء الوحيد عن طريق اللاعب سيف جاسم في الدقيقة 34.
وسيواجه الشرطة فريق الزوراء في نصف نهائي البطولة.
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